ＳＴＡＲＴＯ社、嵐ツアー関連の偽サイト等に注意喚起「本日時点で公式生配信のお知らせはしておりません」

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが１８日、Ｘ（旧ツイッター）の株式会社ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ リーガル公式アカウントを更新し、５人組「嵐」のツアーに関連した偽サイトやなりすましアカウントについて注意喚起した。

Ｘでは「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」のタイトルで、「現在開催中のＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』に関連して、公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告。

「当社は、本日（２０２６年３月１８日）時点で、ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ 『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』の公式生配信についてのお知らせはしておりません。本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と指摘。

「当社タレントの公式配信のお知らせや公式ＳＮＳアカウントは、当社公式ＨＰ（ｈｔｔｐｓ：／／ｓｔａｒｔｏ．ｊｐ）からお知らせしております。偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけた。

続けての更新では「また、嵐のメンバーのうちＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属ではない二宮、松本の公式配信や公式アカウントは、下記それぞれの所属会社のサイトでご確認ください」と追記した。

嵐は１３日に札幌・大和ハウスプレミストドームから始まった５大ドームツアーを開催中。