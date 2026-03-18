大相撲春場所１１日目（１８日、大阪府立体育会館）、大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）が幕内豪ノ山（２７＝武隈）を退けて１０勝目。１敗同士の対決を制して単独トップに立った。

豪ノ山に押し込まれる場面もあったが、土俵際の突き落としで逆転勝ちした。取組後は「思い切り当たろうと思った。しっかり当たっているから（土俵際の）そういう動きができたと思う」と納得の表情。１０勝目には「まだまだ、４日あるので。積み上げる？ そうですね」と冷静に先を見据えた。

初場所は関脇で１１勝。今場所も２桁１０勝に到達し、大関復帰の足場を固めた。さらに、今場所で自身３度目の優勝を果たせば一気に大関返り咲きを果たす可能性もある。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は「最後まで見ないと分からない」と慎重な姿勢を示す一方で「勝っていけば機運が高まる？」との問い掛けに「本人も盛り上がっていくでしょうし、久しぶりの優勝もかかってくる。あとが大事になってくる」と含みを持たせた。

１２日目（１９日）は１差で追う横綱豊昇龍（２６＝立浪）との大一番。霧島は「今までやってきた相撲を、一日一番取ることに集中する」と気持ちを引き締めた。