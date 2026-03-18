FAS夏限定コスメ♡ひんやり発酵ケアでくすみ知らずの透明肌へ

発酵の力で大人の肌に寄り添うスキンケアブランド「FAS」から、夏の過酷な環境に着目した新作が登場♡紫外線や暑さによるくすみや乾燥にアプローチし、健やかで美しい肌へ導く4アイテムがラインナップ。ひんやり心地よい使用感や癒やしの香りで、夏のスキンケア時間を格上げしてくれる注目のコレクションです♪

ひんやり洗う夏限定クレンジング

FAS ザ クリア クレンジングジェル クール



価格：5,940円（税込）

夏の“くすみ肌”に着目したクールタイプのクレンジングジェル。メントール⁵配合で肌温度を-4.4℃下げるひんやり感が魅力です。

京都産発酵はちみつエキス³やフォーカスクレンズ*⁴を配合し、汚れや古い角質をすっきりオフしながら、なめらかな肌へ整えます。ダブル洗顔不要で、忙しい日にも嬉しい設計です。

発売日：2026年6月3日（水）※期間限定発売

内容量：180mL

パラドゥのUVジェル再登場♡高機能で軽やかな春夏の必需品

夏肌を守る高機能クリーム

FAS ザ ブラック コンフォート クリーム



価格：15,140円（税込）

夏限定から定番化された人気クリーム。黒米発酵液²を33.5％配合し、紫外線ダメージ⁶や乾燥に負けない肌へ導きます。

みずみずしいテクスチャーでベタつきにくく、朝はメイク前、夜はナイトマスクとしても活躍。ふっくらとしたハリ感のある肌を叶えます。

発売日：2026年4月22日（水）

内容量：50g

香りで癒やすボディケア新作

FAS ザ ドレープ ボディミルク KAGARIBI



価格：6,930円（税込）

発売日：2026年6月17日（水）

内容量：250mL

FAS ザ ドレープ ハンドクリーム KAGARIBI



価格：4,400円（税込）

発売日：2026年6月17日（水）

内容量：40g

晩夏の京都をイメージした「KAGARIBI」の香りが新登場。スモーキーで奥行きのある香りが、日々のケアタイムを癒やしの時間へと導きます。

ボディミルクは軽やかでありながらしっとりとした仕上がり、ハンドクリームはふっくらとした手元へ導く贅沢な処方。自分と向き合う特別なひとときを演出します♡

夏の肌にご褒美ケアを♡

紫外線や暑さにさらされる夏の肌には、丁寧なケアが欠かせません。FASの新作は、発酵由来の成分と心地よい使用感で、毎日のスキンケアを楽しみに変えてくれる存在。

ひんやり感や香りに癒やされながら、健やかで美しい肌を目指してみてはいかがでしょうか♡夏限定アイテムは早めのチェックがおすすめです♪