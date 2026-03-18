KNB北日本放送

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全国ではサクラの開花の便りが届き始めていますね。

きょう、最新のサクラ予想が発表されました。気になる富山の予想を見ていきましょう。

ウェザーニュースによりますと、富山市のソメイヨシノの開花予想は3月30日。

松川べりのサクラは今月25日の予想となっていて、いずれも前回より1日早まりました。

待ち遠しいですね。この予想はどうやって出しているんでしょうか。

ウェザーニュースでは、全国のユーザーからの実況と、複雑な計算式をもとに予想しています。

その一方で、私たちでもおおまかなタイミングを知る方法があります。

ぜひ教えてください。

はい。それが「600度の法則」です。

2月1日からの毎日の最高気温を足して、その合計が600度を超えるころに、サクラが開花するとされています。

きょう現在はどうなっていますか。

計算してみると、2月1日からきょうまでの富山市の最高気温の合計は448度となっています。

600度にはまだしばらく届きませんね。

では、開花予想日の30日までの予想最高気温を見てみましょう。

平年より気温の高い日が多い見込みです。

最高気温は16度から18度の日もあり、これは4月中旬並みの暖かさです。

そして、あすから開花予想日の30日までの最高気温を足すと182度。

きょうまでの448度と合わせると、630度になります。

ということは、やはり30日ごろには600度に届いて咲いていそうということですね。

はい。気温の上がり方によっては、30日より前に開花の便りが届くかもしれません。

きょうも松川べりのサクラの様子を見に行きました。

先週金曜日に見たときよりも、ふくらんだつぼみが多く見られ、少しずつ開花に近づいている様子がうかがえました。

これからも、様子を伝えてくださいね。

はい、サクラの開花まで、引き続き通いたいと思います。