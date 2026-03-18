【気象予報士が解説】サクラ 富山市の開花予想 今月３０日 「６００度の法則」とは
全国ではサクラの開花の便りが届き始めていますね。
きょう、最新のサクラ予想が発表されました。気になる富山の予想を見ていきましょう。
ウェザーニュースによりますと、富山市のソメイヨシノの開花予想は3月30日。
松川べりのサクラは今月25日の予想となっていて、いずれも前回より1日早まりました。
待ち遠しいですね。この予想はどうやって出しているんでしょうか。
その一方で、私たちでもおおまかなタイミングを知る方法があります。
ぜひ教えてください。
はい。それが「600度の法則」です。
2月1日からの毎日の最高気温を足して、その合計が600度を超えるころに、サクラが開花するとされています。
きょう現在はどうなっていますか。
計算してみると、2月1日からきょうまでの富山市の最高気温の合計は448度となっています。
600度にはまだしばらく届きませんね。
では、開花予想日の30日までの予想最高気温を見てみましょう。
平年より気温の高い日が多い見込みです。
最高気温は16度から18度の日もあり、これは4月中旬並みの暖かさです。
そして、あすから開花予想日の30日までの最高気温を足すと182度。
きょうまでの448度と合わせると、630度になります。
ということは、やはり30日ごろには600度に届いて咲いていそうということですね。
はい。気温の上がり方によっては、30日より前に開花の便りが届くかもしれません。
きょうも松川べりのサクラの様子を見に行きました。
先週金曜日に見たときよりも、ふくらんだつぼみが多く見られ、少しずつ開花に近づいている様子がうかがえました。
これからも、様子を伝えてくださいね。
はい、サクラの開花まで、引き続き通いたいと思います。