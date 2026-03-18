全国ではサクラの開花の便りが届き始めていますね。



きょう、最新のサクラ予想が発表されました。気になる富山の予想を見ていきましょう。



ウェザーニュースによりますと、富山市のソメイヨシノの開花予想は3月30日。



松川べりのサクラは今月25日の予想となっていて、いずれも前回より1日早まりました。



待ち遠しいですね。この予想はどうやって出しているんでしょうか。





ウェザーニュースでは、全国のユーザーからの実況と、複雑な計算式をもとに予想しています。その一方で、私たちでもおおまかなタイミングを知る方法があります。ぜひ教えてください。はい。それが「600度の法則」です。2月1日からの毎日の最高気温を足して、その合計が600度を超えるころに、サクラが開花するとされています。きょう現在はどうなっていますか。計算してみると、2月1日からきょうまでの富山市の最高気温の合計は448度となっています。600度にはまだしばらく届きませんね。では、開花予想日の30日までの予想最高気温を見てみましょう。平年より気温の高い日が多い見込みです。最高気温は16度から18度の日もあり、これは4月中旬並みの暖かさです。そして、あすから開花予想日の30日までの最高気温を足すと182度。きょうまでの448度と合わせると、630度になります。ということは、やはり30日ごろには600度に届いて咲いていそうということですね。はい。気温の上がり方によっては、30日より前に開花の便りが届くかもしれません。きょうも松川べりのサクラの様子を見に行きました。先週金曜日に見たときよりも、ふくらんだつぼみが多く見られ、少しずつ開花に近づいている様子がうかがえました。これからも、様子を伝えてくださいね。はい、サクラの開花まで、引き続き通いたいと思います。