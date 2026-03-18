ベネズエラの初優勝で幕を閉じた第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は、日本が初めて４強入りを逃した一方で、イタリアが初のベスト４進出を果たすなど世界の勢力図が変化してきたことを印象づける大会となった。

（マイアミ 帯津智昭）

■イタリア躍進

ベネズエラに敗れた１６日の準決勝後、イタリアのセルベリ監督は誇らしげに言った。「選手たちには『君たちがこの大会のチャンピオンだ』と伝えた。彼らはイタリア（のスポーツ界）に革命を起こした。野球というスポーツを地図に刻み込んだ」

前評判の高くなかったイタリアだが、１次ラウンドで米国、前回２０２３年大会４強のメキシコを連破し、４連勝で１位通過。準々決勝では準優勝２度のプエルトリコを破る快進撃を見せた。イタリアの主要紙コリエーレ・デラ・セラ（電子版）では人気の高いサッカーに交じって、ＷＢＣの試合結果が報じられた。野球の普及という観点で言えば、大きな成果となった。

最新のメンバー表によると、選手３０人のうちイタリア出身は３人だけ。主将のパスクアンティノ（ロイヤルズ）ら大半はイタリアにルーツを持つ米国出身の米国人だ。パスクアンティノは「私たちが望んでいるのは、イタリア出身の、イタリア語を話す『イタリア人』で構成された代表だ」とチームの将来像を見据える。

■観客最多、熱戦多く

今大会の観客動員数は１６１万９８３９人となり、前回大会の１３０万６４１４人を上回り、過去最多を記録した。熱狂的なファンが球場の雰囲気を盛り上げ、呼応して選手たちの士気も高まり、大リーグのポストシーズンのような緊張感のある試合が数多く繰り広げられた。１５日の準決勝、米国―ドミニカ共和国戦後、米国主将のジャッジ（ヤンキース）は「ここの観客や（１次ラウンドの）メキシコ戦での盛り上がりはワールドシリーズを超えている」と語った。

■次回は２９年か３０年

米大リーグ機構（ＭＬＢ）によると、次回は２９年または３０年に予定され、まだ決まっていない。追加競技として野球が２大会ぶりに復活する２８年ロサンゼルス五輪に向け、大リーガーの出場可否やシーズンの日程に関する話し合いが進んでおり、その結論が出た後、次回ＷＢＣの開催について本格的に動き出すという。