「ナンバープレートにしたい」と思う埼玉県の地名ランキング！ 3位「川越市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、新年度からの新生活に向けて愛車の買い替えやメンテナンスを検討する人も多いのではないでしょうか。新しい環境をともにするパートナーだからこそ、その顔立ちを左右する「地名」へのこだわりも一層強まるものです。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う埼玉県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「中山道の風情ある街並みが残っている昔ながらの交通の要所の地なので」（50代男性／愛知県）
「小江戸として知られる情緒溢れる街並みのイメージがあり、伝統とモダンが共存している格好良さを感じるからです」（40代男性／宮城県）
「小江戸として全国的に有名で、観光地としてのブランド力が強い。上品で覚えやすい響き」（40代女性／滋賀県）
▼回答者コメント
「埼玉県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）
「ひらがなが可愛い」（30代女性／神奈川県）
「あえて漢字じゃなくて平仮名のさいたまが味があっていい」（20代女性／鹿児島県）
▼回答者コメント
「クレヨンしんちゃんが好きだからです」（30代女性／埼玉県）
「有名で良い街の印象があるから」（30代女性／静岡県）
「クレヨンしんちゃんで有名でコラボできると思うから」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う埼玉県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位：川越市／30票3位にランクインしたのは、川越市です。「小江戸」として知られる蔵造りの町並みが国内外から高い人気を誇る観光都市。古き良き日本の風情を感じさせる歴史的なイメージと、近年さらに高まっているブランド力が、ナンバープレートとしても「かっこいい」「自慢できる」という支持に繋がりました。
▼回答者コメント
「中山道の風情ある街並みが残っている昔ながらの交通の要所の地なので」（50代男性／愛知県）
「小江戸として知られる情緒溢れる街並みのイメージがあり、伝統とモダンが共存している格好良さを感じるからです」（40代男性／宮城県）
「小江戸として全国的に有名で、観光地としてのブランド力が強い。上品で覚えやすい響き」（40代女性／滋賀県）
同率1位：さいたま市／54票同率1位にランクインしたのは、さいたま市です。県内唯一の政令指定都市であり、都会的で洗練された街並みが魅力です。埼玉県の中心地としての圧倒的な知名度と、ひらがな表記の柔らかい印象が、ナンバープレートとしても人気を集める要因となりました。
▼回答者コメント
「埼玉県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）
「ひらがなが可愛い」（30代女性／神奈川県）
「あえて漢字じゃなくて平仮名のさいたまが味があっていい」（20代女性／鹿児島県）
同率1位：春日部市／54票同じく1位に輝いたのは、春日部市でした。人気アニメの舞台として全国的に有名なほか、かつて宿場町として栄えた歴史ある街です。親しみやすさと適度な知名度のバランスが良く、愛車に付ける地名として幅広い世代から選ばれました。
▼回答者コメント
「クレヨンしんちゃんが好きだからです」（30代女性／埼玉県）
「有名で良い街の印象があるから」（30代女性／静岡県）
「クレヨンしんちゃんで有名でコラボできると思うから」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)