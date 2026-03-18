芸能人の過去は、多くの人が関心を集めるものです。思いがけない過去が明るみになると、現在の活躍は努力の積み重ねによって築かれていることがわかるかもしれません。漫画家・あめみくろさんの作品『もちろん推してね!?』より抜粋エピソード『第1話 宮本れいなの場合』は、アイドルである主人公の過去と向き合う物語です。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約4.3万ものいいねを集めました。



【漫画】『第1話 宮本れいなの場合』（全編を読む）

宮本れいなは学生時代、クラスの男子に「ブスランキング1位」といじめられていました。しかしクラスメイトの可愛い女子・ゆいかだけはいつもれいなの味方で、「私もあんな風に絶対に可愛くなりたい」と思い続けていました。そして現在、れいなは5人組アイドルグループのメンバーの1人として活躍しています。



今日もれいなは、推してくれているおじさんへのファンサービスに勤しんでいました。楽屋ではそんなおじさんファンに対しても可愛く振舞うれいなに、メンバーの1人が「れいな相変わらずファンサすごいよねえ」と言います。それに対してれいなは「当然じゃん？あたしのこと推してくれてるんだし」と言うも、別のメンバーは「正直きつくな〜い？手ベトベトだし〜」と愚痴をこぼしました。れいなはこの愚痴を無視して、おじさんが投稿してくれたSNSのコメントにいいねボタンを押します。



その後れいなは、マネージャーとともにグラビア撮影に向かいます。れいなはアイドルだけでなくグラビア活動も頑張っており、スタイルが抜群なため表紙をたくさん飾っています。しかし共演のグラビアアイドルは、れいなのパパ活や援交、整形などの噂話で盛り上がっていました。



撮影後、マネージャーに送迎されるれいなは、噂話を言うグラビアアイドルに対し電子タバコを吸いながら口悪く文句を言い続けました。そんな彼女に、マネージャーは「無理はすんなよ、れいなは頑張りすぎるんだから」と諭します。



そんなある日、れいなは偶然にもかつての友人・ゆいかに再会します。れいなは「ゆいかちゃんには話してもいいかな」と思い、ゆいかみたいになりたくて整形したことを打ち明けます。この話は2人だけの秘密になるはずでしたが、その背後に佇む黒い影によって白日の下に晒されることになるのでした。



それは、ゆいかと会った日の夜、れいながバスタイムを楽しんでいる時のことです。突然アイドルグループのメンバーから電話がかかってきたことで、動画配信にて自身の話題が出ていることを知ったれいなは、話題となっている配信を観始めます。そこでは暴露系配信者が、誰かからの告げ口によってれいなが整形していたことや、実は口が悪い事などを語り、画面には整形前の写真も公開していました。



これを観たれいなは、ゆいかに裏切られたと思いショックを受けます。そして暴露系配信者からの通話要求に応答し、暴露された内容について「本当です全部」と打ち明けます。



続けてれいなは、整形に対し「そんなにだめなことですか」「死ぬほど痛い思いして、普通の人間って認められる顔手に入れたのに その後の人生も前の顔引きずっていかないといけないんですか？」と、率直な思いを告げるのでした。



その後、れいなのことを心配しているマネージャーは、1人でれいなの自宅へ向かいます。そしてれいな自身に「気強く口悪いとこはよく知ってる。でもれいなファンのことは絶対に悪く言わないよな。悪口にものったりしなくて忙しいのにリプもDMも全部返しててほんとにファンのこと大事に思ってるの伝わるよ」と励まし、さらに「今整形してる子とか興味ある子も多いから」と、動画で自分の本音をさらけ出すことを勧めました。



こうして生まれた、れいな自身がすべてを話した動画には、好意的なコメントが多く付きました。グループのメンバーも「知名度は上がったし？プラマイゼロだよ！」と話します。後日「あの炎上からめっちゃハマって…」と女性から話しかけられたれいなは、新たなファンにも、他のファンと同様に手厚くファンサービスをするのでした。



読者からは「れいなの努力に目頭が熱くなった」「本当に友人が暴露したのだろうか？」など、さまざまな声が挙がっています。そこで、作者のあめみくろさんに話を聞きました。



整形手術は魔法みたいにキラキラしていない

―『アイドル』をテーマに描こうと思われたきっかけを教えてください。



もともと女の子特有の悩みとかモヤモヤを漫画で描きたいと思っていて、その際に可愛い女の子で描きたい！ と思ったのがきっかけです。アイドルならより一層ルッキズムに晒される機会も多く、｢可愛くなりたい｣のモヤモヤを描くにあたっても繋がるかなと思い、アイドルの女の子達を主人公にしました。



―整形というテーマを描くうえで特に意識された点はありますか。



整形は魔法みたいにキラキラしてないって描写を意識して入れました。可愛くなるのに、全然可愛くないお金がかかるし、ダウンタイムは失敗の不安だらけだし、痛みも凄いし……。あくまで手段として整形を選んだ女の子を描きたかったので、整形してハッピー！ 的な描写は避けました。



―作中れいなは親友に裏切られたと思っていましたが、後ろの影が気になりました。本当にゆいかが裏切ったのでしょうか？



そこはぜひ漫画を読んでいただければと思います！



（海川 まこと／漫画収集家）