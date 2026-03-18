鳥居みゆき、45歳誕生日を報告！ 最新ショットに「どんなメイクをしても美人が漏れている」の声
お笑いタレントの鳥居みゆきさんは3月18日、自身のInstagramを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響を呼んでいます。
【写真】鳥居みゆきの最新ショット
投稿に添えた1枚の写真では、カラフルなピエロ衣装に白塗りメイクという個性的なスタイルを披露。コメント欄には「みゆきみゃんお誕生日おめでとう」「どんなメイクをしても美人が漏れているみゆきさんがちゅきです」「ピエロみゆき」「鳥居みゆきさんお誕生日おめでとうございます！」とお祝いの声が相次ぎました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】鳥居みゆきの最新ショット
「四捨五入したら50ですし四捨五捨したら40です」鳥居さんは「誕生日なんですありがとうございます ネンイチにいつもあるよね」と、独特のユーモアあふれるコメントを投稿。「四捨五入したら50ですし四捨五捨したら40ですし 中間はどっちにも転べていいのですけど 悩んだ時はアラ〇〇じゃなく 〇〇オーバーって言えば何歳を言ってもいいと気づきました」と、年齢にまつわる持ち前の独創的な言葉遊びで笑いを誘いました。
独自の世界観で活躍し続ける鳥居さん独特のキャラクターとセンスで長年にわたり活躍し続ける鳥居さん。ステージ衣装と思われる姿で誕生日を報告するあたりにも、仕事への情熱とこだわりがにじみ出ています。45歳という節目の誕生日も、鳥居さんらしい哲学的かつユーモラスな視点で笑いに変えてみせました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)