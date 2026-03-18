紀ノ国屋、くるっとまとまる「スモールショッパー」に春色登場！ やわらかなパステルカラーの4種
「紀ノ国屋」は、3月19日（木）から、人気エコバッグ「スモールショッパー」の新色4色を、全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは、3月18日（水）20時00分から先行販売を開始する。
【写真】きれいめパープルやオフホワイトも！ 「スモールショッパー」新色4色の詳細
■「紀ノ国屋」らしいモチーフをデザイン
今回登場するのは、くるっと丸めて手のひらサイズに収納できるコンパクトさが特徴のエコバッグ「スモールショッパー」から、きれいめカラーの新色4種。
カラーは、ピンク、パステルパープル、パステルグリーン、オフホワイトがそろい、春の空気に溶け込むような軽やかな色合いが、新生活や日常使いにもぴったりなラインナップとなっている。
また、片面にはパスタやパン、果物など「紀ノ国屋」らしいモチーフのイラストをデザイン。遊び心のあるデザインと優しいカラーリングで、日常の買い物をより楽しい時間にしてくれる。
【写真】きれいめパープルやオフホワイトも！ 「スモールショッパー」新色4色の詳細
■「紀ノ国屋」らしいモチーフをデザイン
今回登場するのは、くるっと丸めて手のひらサイズに収納できるコンパクトさが特徴のエコバッグ「スモールショッパー」から、きれいめカラーの新色4種。
カラーは、ピンク、パステルパープル、パステルグリーン、オフホワイトがそろい、春の空気に溶け込むような軽やかな色合いが、新生活や日常使いにもぴったりなラインナップとなっている。
また、片面にはパスタやパン、果物など「紀ノ国屋」らしいモチーフのイラストをデザイン。遊び心のあるデザインと優しいカラーリングで、日常の買い物をより楽しい時間にしてくれる。