「角度がエグい」２人をかわしてズドン！ なでしこ浜野が圧巻ゴラッソ！「すごすぎる！」「とんでもないゴールだ」の声【女子アジア杯】
なでしこジャパンは現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦している。15分に植木理子が先制ゴールを挙げ、その10分後、衝撃のゴールが生まれた。
スコアラーは浜野まいか。右サイドでクロスのこぼれ球を拾うと、相手２人をかわしてエリア内に侵入。角度があまりない場所からキーパーの頭上を抜く力強いシュートを決めてみせた。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが「ニアをぶち抜き」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「狭いコースに見事に決めてる」「何その角度」「角度がエグい！」「すごすぎる！」「うまい！」「やばすぎ」「とんでもないゴールだ」といった声が上がっている。
圧巻のゴールに多くのファンが驚いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】角度のない位置から右足一閃！ 浜野の衝撃ゴラッソ！
スコアラーは浜野まいか。右サイドでクロスのこぼれ球を拾うと、相手２人をかわしてエリア内に侵入。角度があまりない場所からキーパーの頭上を抜く力強いシュートを決めてみせた。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが「ニアをぶち抜き」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「狭いコースに見事に決めてる」「何その角度」「角度がエグい！」「すごすぎる！」「うまい！」「やばすぎ」「とんでもないゴールだ」といった声が上がっている。
圧巻のゴールに多くのファンが驚いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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