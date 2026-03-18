山口県上関町で中国電力が進めている使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画。

「事業計画」の早期提出を求めて出されていた請願について、上関町議会は18日、賛成多数で採択しました。



請願は地元上関町の商工会が提出していたもので中間貯蔵施設の建設計画をめぐり、中国電力に対して貯蔵容量や交付金額などの「事業計画」の提出を求めるよう議会の意思を示してほしいとしていたものです。





議会では、請願を審査した総務文教委員会の委員長が「採択すべき」とした審査結果を報告した後、賛成・反対の立場から6人の議員が討論しました。（賛成:右田千賀子議員）『中間貯蔵施設は財源確保や新たな雇用につながることから事業計画の早期提出は必要だと 思うのでこの請願は採択すべきと思う』（反対:山戸孝議員）『安心安全ということをうたいながら早期の提出というところがそもそも矛盾していませんかと。本当に安心安全なものを求めるのであれば、時間がかかっても致し方ないものだということの中で、矛盾したものを求める請願というのは議会としては採択すべきでないと考える』採決の結果、賛成が5人、反対が4人となり請願は委員会の決定通り「採択」されました。（請願を提出した上関町商工会 茺田憲昭会長）『これから中間貯蔵施設の建設を一刻も早くやっていただいて、町の商工業者に何らかの形で経済効果がもたらされるという期待を込めて大変喜んでいる』請願の採択結果は西町長に報告されます。そのほか、新年度予算案を含む27の議案について可決し上関町3月定例会は閉会しました。