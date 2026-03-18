駿府城公園では早咲きが見頃 静岡市の最高気温は17.6℃

旅立ちの春を迎えていますが、天候的にも春らしい陽気が続いていて、3月18日までに、全国4つの気象台がサクラの開花を発表しました。

【写真を見る】駿府城公園の早咲きのサクラ

隣の甲府・名古屋でもサクラの開花が発表される中、静岡はいつになりそうか、標本木を取材してきました。

＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞

「静岡市葵区・駿府城公園のお堀です。『ジンダイアケボノ』という品種なんですが、サクラが花開いていますね。淡いピンク色の可憐な花が美しいです」

日中の最高気温が17.6℃と、4月上旬並みとなった静岡市。ポカポカ陽気が続く中、駿府城公園の外堀では早咲きのサクラの開花が進んでいました。

甲府・名古屋は「観測史上最も早い」開花発表

静岡県周辺では、続々と春の便りが届いています。

＜気象台職員＞※3月16日

「甲府地方気象台から開花を発表します」

甲府地方気象台は16日、高知・岐阜と並んで全国トップで開花を発表しました。甲府では観測史上最も早い開花となりました。

さらに、17日には名古屋地方気象台もサクラの開花を発表。こちらも2023年などと並んで、観測史上最も早い開花となっています。

静岡の標本木は？「花びらが見える部分」も

では、静岡のサクラの咲き具合はどうでしょうか。

＜滝澤キャスター＞

「静岡地方気象台のソメイヨシノの標本木です。まだ全体的に若干つぼみが固い印象ですかね。ただ、花びらが見える部分がありますね！着実に開花に向かっているようです」

5～6輪の花が開いていることが開花発表の基準。しかし、18日午後2時時点で、静岡の標本木で開いている花はありませんでした。

平年の静岡の開花発表日は3月24日ですが、今後の見通しについて鶴橋気象情報官は、「現状からすると、ここ数日で開花（発表）という可能性が高いんじゃないか」と話しています。

開花のポイントは「休眠打破」？

＜滝澤キャスター＞

隣県では開花発表となっていますが、静岡はどうでしょうか。

＜久留嶋怜気象予報士＞

桜の開花は気温と密接に結びついているので、600℃の法則と呼ばれるものがありまして、2月1日以降の最高気温を足し合わせていき、600℃となると桜の花が花開く頃と言われています。

＜滝澤キャスター＞

現状の静岡はどうでしょうか。

＜久留嶋気象予報士＞

静岡は他の2地点と比べても、かなりはるかに超えているんですね。

＜滝澤キャスター＞

すでに開花発表されている名古屋甲府と比べても十分な値。なぜ開花していないんでしょうか。

＜久留嶋気象予報士＞

ポイントは休眠打破。これが弱かったことにあります。そもそも春暖かければ暖かいほど開花は進みやすいんですが、その前に冬の寒さ。これも大事なんですね。冬の前に眠って目覚めが良ければいいほど開花しやすいんです。

＜滝澤キャスター＞

つまり、12月、1月の静岡の気温が比較的高かった分、目覚めが悪くて日差しのパワーを浴びても開花が進んでいないということなんですかね。

＜久留嶋気象予報士＞

そうなんです。この先気温を見ていくと、平年よりも高い傾向がありますので、もう数日では咲いてきそうです。

＜滝澤キャスター＞

開花、楽しみにしましょう。