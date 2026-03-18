あす（１９日）、春のセンバツが開幕し、第３試合では広島の崇徳高校がさっそく登場します。チームを率いるのは、文武両道で努力を重ねる新村キャプテン。その素顔に迫りました。



「気をつけ お願いします！」



■崇徳高校 新村瑠聖 主将

「いよいよだなという気持ちと同時に、緊張もあります」

■崇徳高校 徳丸凜空 投手

「早く八戸とやりたい」



１９日に開幕する春の甲子園・選抜高校野球大会。３３年ぶりに出場する崇徳高校の挑戦が、いよいよ始まります。崇徳が目指すのは、守りを中心とした野球。エース・徳丸凜空投手を中心に、中国大会は４試合で失点１でした。その守備の中心となるのは、扇の要・新村瑠聖選手。





「うわー」ひときわ大きな声でチームを奮い立たせるキャプテンです。■崇徳高校 新村瑠聖 主将「アウトを取りきれるところがあるはず、ああいうことをしとったら塁に進入される。そういうことにならないように、アウトを一つ取り切ることを意識してやろう」新村選手はグラウンドの外でも他の生徒の見本となっています。学業でも大学進学を目指し、成績もトップクラス。明るいクラスメイトに囲まれ、充実の日々を過ごしています。■クラスメイト「テスト勉強とか、彼トップの成績なのですごくよくしてもらってます」■女子生徒「いつも静かにまじめにメモとか取ってます」「得意教科？保健とか・・・（笑）」本当は日本史が好きという新村選手。クラスメイトにいじられるのも親しまれている証しです。成績もトップクラスなら、野球でもトップバッター・１番を担います。チームへの影響力は大きなものがあります。■崇徳高校 徳丸凜空 投手「彼が引っ張ることでチームが自然と締まりますし、練習もしまってくる。全員が彼についていきたいという存在」■崇徳高校 新村瑠聖 主将「チームが勢いづくような、なんでもいいので塁に出て走っていくところでチームに勢いが出る一番の役割ができれば」初出場初優勝から５０年。崇徳高校野球部に新たな歴史を刻むため。新村を中心とした崇徳ナインの挑戦が幕を開けます。■崇徳高校 新村瑠聖 主将「広島県民のみなさんの思いも背負ってALL崇徳で勝って、最終的には日本一を」（２０２６年３月１８日放送）