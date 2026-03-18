数学界のノーベル賞と呼ばれる「フィールズ賞」を１９７０年に受賞した京都大名誉教授の広中平祐（ひろなか・へいすけ）さんが１８日、亡くなった。

９４歳だった。若い世代の育成にも力を注ぎ、「算数オリンピック」の創設に関わった。

３１年、山口県生まれ。５４年に京大理学部を卒業し、米コロンビア大教授、米ハーバード大教授、京大数理解析研究所長、山口大学長などを務めた。代数幾何学が専門で、ハーバード大教授だった７０年、「多様体の特異点の解消」の業績でフィールズ賞に輝いた。著書に「生きること学ぶこと」、「学問の発見」など。７５年に文化勲章を受章した。

教育にも積極的に取り組み、子どもたちが思考力などを競い合う算数オリンピック大会の名誉会長も務めた。

２０２４年２月に８８歳で死去した世界的指揮者の小沢征爾さんとは古くから親交があり、共著「やわらかな心をもつ」を出版している。妻の和歌子さん（９１）は、環境庁長官などを務めた元参院議員。

フィールズ賞は、４年に１度、４０歳以下の若手に贈られる。日本人では、広中さん、１９５４年の小平邦彦さん（東京大名誉教授、９７年に死去）、９０年の森重文・京大高等研究院長（７５）の計３人が受賞している。

森さんは京大３年の時、米国から一時帰国した広中さんから講義を受けたという。「鮮やかな図をサラサラと描いて説明してくださり、疑問がたちまち氷解したことを今も鮮明に記憶しております。講義は、私が代数幾何の道へ進む大きな契機となりました」と悼んだ。