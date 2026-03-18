１７日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に女優のともさかりえ（４６）出演。２１歳になった長男の妊娠時のエピソードで、いずれも３児の母のタレント・藤本美貴、お笑いタレント・横澤夏子を驚かせた。

１９９２年に１２歳でデビューし、日本テレビ系「金田一少年の事件簿」のヒロイン・七瀬美雪役でブレイクするなどドラマを中心に活躍。２００３年に結婚し、０４年１０月に長男が誕生したが、その妊娠がわかった時「主演ドラマのクランクイン直前に妊娠がわかって、このタイミングで誰にも言えないと思って、事務所の人にも言えなくて、１クール（３か月）なら（黙ったままで）いけるんじゃないかと判断してしまって」と、まさかの妊娠を隠したまま撮影に入ったという。

つわりがあり、「マネジャーさんに『グレープフルーツジュースを買ってきてください』とかお願いしてたので、やたらすっぱい物を欲しがるから『おやおや』とは思ってたと思うんですけど」とマネジャーにも内緒にしていた。

「怪しまれながら撮影していいて、野際陽子さんとのシーンで貧血でぶっ倒れちゃって。病院行こうって言われたんですけど、行ったら（妊娠が）バレちゃうから『行けないんです』って言ったりして。これ以上隠しておくわけにいかないと思って、すみませんってカミングアウトしました」と明かした。これには、藤本も横澤も「え〜！！」と驚がくしていた。

ともさかは２００３年に俳優で演出家、脚本家の河原雅彦と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したが、１６年に離婚。２２年には１０歳以上年上の編集者と３度目の結婚をした。