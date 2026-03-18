橋脚の安定性が低下していることが確認されたため、JR高山線は杉原駅～猪谷駅間で当面の間、運休します。

【写真を見る】JR高山線 一部区間で当面の間“運休” 橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られ…安定性低下 再開の見通し立たず

JR東海によりますと18日、高山線の杉原駅と猪谷駅間にある「第2宮川橋りょう」で、6本ある橋脚のうち1本について周辺の地盤が川の流れによって掘られ、橋脚の安定性が低下する「洗掘」の進行が確認されました。

「洗掘」が確認された橋脚は、直ちに列車の安全な運行に影響を与えることはないということですが、JR東海は18日の始発から当面の間、杉原駅と猪谷駅の間で運転を見合わせると発表しました。今後、復旧作業を行うということです。

運転再開の見通しは立たず…

この影響で、杉原駅～猪谷駅間以外の区間でも運転時間の変更や一部列車の運休が発生するほか、特急「ひだ」号は一部を除き高山駅～富山駅間が運休となります。

運転再開の見通しは立っておらず、JR東海は運休区間のバス代行輸送は詳細が決まり次第ホームページなどで発表する方針です。