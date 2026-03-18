神戸vsG大阪 スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 13 佐々木大樹
FW 15 ジエゴ
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 13 佐々木大樹
FW 15 ジエゴ
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング