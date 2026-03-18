東京ヤクルトスワローズは3月15日、公式サイトおよび公式Xを通じて、球団マスコットの「つば九郎」が活動を再開することを正式に発表した

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つば九郎は、担当していた社員スタッフの死去を受け、昨年2月から活動を休止していた。球団はホームページで「つば九郎の活動再開について」と題し、つば九郎が今シーズンから活動を再開することを報告。あわせて「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました」と感謝を述べ「これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた歴史を未来につなぐために、球団として大切に継承していきます」と思いを明かしている。

つば九郎の具体的な活動開始日は「3月31日（火）広島東洋カープ戦」と告知されている。「引き続き、つば九郎ならびに東京ヤクルトスワローズへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と結んだ。



【画像】東京ヤクルトスワローズ、つば九郎の活動再開を公式Xで発表（画像は東京ヤクルトスワローズ公式Xより引用）



球団公式Xには「おかえりなさい！」「やっと神宮らしくなるな」「嬉しすぎる」「1年ほんとに寂しかった…」「ちょっと長い旅だったねつば九郎！」「涙出る…」「また違うつば九郎劇場を楽しみにしております」「ちょっと複雑ですが、楽しみでもある」「泣くかもしれん」「今から楽しみすぎる」「本当に嬉しいニュースですね！」「やっぱり来るか…！」「性格あのままなのかな」「期待しています！」「つば九郎の暴れっぷりに期待」など歓喜のコメントが殺到した。