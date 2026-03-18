Aooo、2ndアルバム『Rooom』のリリースを発表！新曲「クエスチョン」の先行配信も決定

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Aoooが、6月3日にリリースする2ndアルバムのタイトルを『Rooom』とすることを発表し、ジャケット写真を公開した。

■初回限定盤の特典映像ディスクにはライブ映像を収録

1stアルバム『Aooo』から約1年半ぶりのアルバムとなる今作には、TVアニメ『ウィッチウォッチ』エンディングテーマの「魔法はスパイス」や、2025年夏に3ヵ月連続でリリースした「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」、初めてメンバー全員で作詞作曲を行った「スターサイン」に加え、未発表の新曲も収録予定。

初回生産限定盤Aには、2025年12月6日に東京・東京ガーデンシアターで開催された『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』 のライブ映像、初回生産限定盤Bには2025年9月16日に行われた『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』 のZepp Shinjuk（TOKYO）公演の映像が収録される。

そして、3月25日には2ndアルバム『Rooom』より新曲「クエスチョン」を先行配信することが決定。本楽曲はギターのすりぃが作詞作曲を手掛けた、掴めない恋の行方を歌い上げる軽快でポップなラブソング。先行してSNSでデモ音源の一部が公開されており、ファンの間で話題となっていた。

「ナゾナゾじゃん！」と頭を抱えながらも、最後には「あきらめない！」と宣言。そんな答えの出ない恋に翻弄されながらも、真っすぐに突き進むポジティブな恋心を、遊び心たっぷりのリリックとサウンドで表現した一曲に仕上がっている。

あらたなアーティスト写真も公開された。Aoooは2025年12月に自身最大規模となる東京ガーデンシアターでのワンマンライブが即ソールドアウトし、大盛況を収めた。そんな確かな成長を遂げた彼らの現在地を映し出すビジュアルとなっている。

なお、Aoooは5月よから自身初となるZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』を開催する。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クエスチョン」

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『Rooom』

■【画像】「クエスチョン」の配信ジャケット

■【画像】『Rooom』のジャケット写真

■関連リンク

Aooo OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/