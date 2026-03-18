

○ソフトウェア <3733> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.73％にあたる30万株(金額で35億4000万円)を上限に、3月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○アドソル日進 <3837> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.35％にあたる60万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○北越コーポ <3865> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.92％にあたる1000万株(金額で107億円)を上限に、3月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、現在保有する自己株のうち1500万株と今回取得した全株を3月26日付で消却する。



○大王紙 <3880> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.75％にあたる1300万株(金額で182億3900万円)を上限に、3月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日特塗 <4619> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.69％にあたる15万株(金額で3億5310万円)を上限に、3月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ベイカレント <6532> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.3％にあたる660万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月15日から7月31日まで。取得した自社株は8月19日付で全て消却する。



○カシオ <6952> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.37％にあたる325万9100株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。



○アドヴァンＧ <7463> [東証Ｓ]

発行済み株式数の4.4％にあたる200万株の自社株を消却する。消却予定日は3月27日。



○三菱倉 <9301> [東証Ｐ]

発行済み株式数の4.4％にあたる1674万6900株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



［2026年3月18日］



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