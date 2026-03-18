ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」は予選4日間を終え、19日11〜12Rで行われる準優勝戦に進む12人が決定した。その中で注目の存在は12R4号艇の鈴木猛（52＝東京）だ。

予選最終日の4日目は3号艇の5R1走だった鈴木。スタートは6号艇の大森翼と並ぶコンマ21の4番手タイだった。1マークはコンマ14のトップスタートを決めた2号艇の福島勇樹が先捲りに出た。鈴木は福島の懐を巧みに捲り差し。だが、バックは福島にあと一歩及ばず2着。それでも、予選を8位で突破した。

レース後は「準優勝戦に乗れて良かったです。最近の江戸川でいつも勝率を落としていたので」と溜飲を下げていた。

今節の相棒22号機は「ペラを叩き変えて乗りやすくはなりました。ただ、いいエンジンの人とは少し差があります。それでも、展開は突ける感じです」と反応にスムーズさは出てきている。

昨年11月4〜9日の徳山一般戦「中日スポーツ杯争奪戦」以来となる今年初の優勝戦進出を狙う鈴木。当地は優勝戦進出が通算11回、その内優勝が2回ある。これはいずれも全24場で最多（優勝回数は平和島も2回）だ。「精いっぱい頑張ります」と気合も充実している。