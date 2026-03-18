サッカー、ドイツ１部リーグのボルシアＭＧに所属するＦＷ町野修斗（２６）が１８日、オンライン取材に応じ、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会への思いを語った。

所属クラブでは、リーグ戦直近７試合連続で途中出場が続き、苦難の時を過ごしている。練習で好感触をつかんでも、サブスタートとなるジレンマもあるようで「Ｗ杯がなかったら、何度もくじけそうになっているような難しいシーズン。Ｗ杯っていう大きな目標にモチベーションを上げてもらってるというか、そのおかげでポジティブに物事を転換できている。助けられてるという感じ」と表現した。

前回のカタール大会ではメンバー発表会見で漏れたが、その後右アキレス腱（けん）を損傷したＤＦ中山雄太に代わる“２６人目”として選出。滑り込みで夢舞台への切符をつかんだが、出場ゼロに終わった。

「選手である以上、ピッチでチームの勝利に貢献することが一番光栄で、うれしいことだと思う。僕自身１試合も出られなかった前回大会のこの悔しさを今回の大会で晴らすことで、前回大会の経験を生かせたって言える。それを言えるように…言いたいですね」

湘南から海を渡りドイツで４年目。拠点のデュッセルドルフでは、日本食のレストラン、スーパーが展開されており「妻に料理を作ってもらって。ストレスなく生活できている」と明かした。

キールからボルシアＭＧに加入して約８カ月。「ハングリ−精神はまだまだある」と闘志の火は消えていない。途中出場が続く中でも目的意識を持ってプレーしている。「最近の代表活動でも、基本的には途中で試合を締めに入ったり、追加点を狙いにいくタスクを任されていた。Ｗ杯でもそういう役割の時は絶対あると思う。そこは意識しながらやってます」と力を込めた。