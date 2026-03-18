3月14日、東京・原宿に突如、現れた世界的スターに、行きかう人々は騒然となった。

この日、原宿の「ポロ ウィメンズ ショップ」に来店したのは、韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのサナだ。現在、彼女は「ポロ ラルフ ローレン」のSpring 2026「Polo Play」バッグキャンペーンのビジュアルに起用されており、そのプロモーションのために同店を訪れていた。

「サナさんは2024年11月、『ラルフ ローレン ジャパン』とのパートナーシップを締結し、“ラルフ ローレン ファミリー”の一員となりました。2025年5月の表参道ポップアップや、同年11月の東京ミッドタウンでのツリー点灯式など、ブランドの顔として、多方面で活躍しています。2026年に入ってからもその勢いは衰えず、フランス・マルセイユで撮影された最新ビジュアルも大きな話題を呼んでいます」（芸能担当記者）

この日は『VOGUE JAPAN』の公式SNSでライブ配信が実施されたこともあり、配信を見たファンが続々と店舗に駆けつけた。現場にいたファンは、当時の様子を興奮気味にこう語る。

「12時半から15分ほどライブ配信があったのですが、13時には30人くらいのファンが集まっていました。サナさんがお店から出てきたのは18時前くらいで、そのころには100人以上のファンが、ひと目見ようと待ち構えていました。

サナさんが出てくると、『サナちゃん!』という呼び声が周囲から響き渡って、一時、騒然となりました。彼女はオールバックのお団子姿に、ラルフ ローレンの定番の『ポロベア』のキャラクターが施された約7万円のセーターと、白いパンツ姿というリラックスした服装でした。

すぐに車の中に入ったのですが、直後に窓を全開にして身を乗り出し、ファンの前に顔を出してくれたんです。反対側の道路にいたファンにも、何度も笑顔で手を振っていて、まさに“神ファンサ”でした。周囲からも『さすがだね』と感嘆の声が漏れていました」

トップアーティストたる所以は、そのファンファーストの振る舞いにあるようだ。