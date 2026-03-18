WBCは全日程終了

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。これで今大会は閉幕。米メディアが試合後に投稿した画像に海外ファンから様々な声が寄せられた。

米放送局「CBSスポーツ」公式インスタグラムは「ベネズエラがWBCで初の栄冠」と記し、1枚の画像を投稿。それはこれまでのWBCの成績をトロフィー数で表したものだった。

日本が第1、2、5回大会で世界一に輝いた。第3回はドミニカ共和国、第4回は米国。そして第6回大会の今年はベネズエラが栄冠を勝ち取った。

4か国の中で群を抜いた数になっている日本のトロフィーに海外ファンから様々な声が寄せられた。

「日本バンザイ」

「米国は毎度最強メンバーなのに負けているのは悲しいな」

「アメリカ大陸3/アジア3」

「日本は野球において最高の国。ドミニカ共和国はそれに近いね」

「ベネズエラは今大会で最高のチームだった。また日本が優勝したら退屈だもんな」

また、日本以外は複数回優勝している国がないことから「プエルトリコが次だ」「次はメキシコが勝つ」など、次大会を予想する声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）