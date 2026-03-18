元AKB48入山杏奈、一気に冷めた男性の言動を告白「俺ポリアモリーなんだよね」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#11が17日放送された。#11の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第3弾を放送。ギャルたちから選ばれなかった男性メンバー2名が脱落する残酷な幕開けから、同じ男性をめぐってギャルたちの間でバチバチの攻防戦が繰り広げられるなど、波乱の展開に。次回“運命の告白”を目前に、ギャルたちの恋が急加速した。
【写真】元AKB48・入山杏奈、美人すぎるプライベートショットに反響「素晴らしい笑顔」「何よりも幸せそう」
スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろしゃべってたら、『俺彼女がいて』って言われて、『俺ポリアモリーなんだよね』と言われた」と明かす。
MC陣が「ポリアモリーとは？」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの？」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を明かしました。
一方、今井が「うわ！ 蛙化！」と語った“男性に冷めた瞬間”にスタジオ一同爆笑の展開も。東ブクロが「小学生やんけ！」とツッコミを入れた今井のエピソードとは...？ 『愛のハイエナ season5』#11はABEMAにて無料配信中。
スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろしゃべってたら、『俺彼女がいて』って言われて、『俺ポリアモリーなんだよね』と言われた」と明かす。
MC陣が「ポリアモリーとは？」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの？」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を明かしました。
一方、今井が「うわ！ 蛙化！」と語った“男性に冷めた瞬間”にスタジオ一同爆笑の展開も。東ブクロが「小学生やんけ！」とツッコミを入れた今井のエピソードとは...？ 『愛のハイエナ season5』#11はABEMAにて無料配信中。