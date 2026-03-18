◾️2ndアルバム『Rooom』

2026年6月3日（水）リリース

購入URL：https://Aooo.lnk.to/Rooom

Pre-Add/Pre-Save：https://Aooo.lnk.to/Rooom_PAPS

○初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）

定価：\7,980（税込）

品番：SRCL-13695〜13696

【CD】

「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。

【Blu-ray】

2025年12月6日(土)開催『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』@東京ガーデンシアター 収録

○初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）

定価：\7,980（税込）

品番：SRCL-13697〜13698

【CD】

「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。

【Blu-ray】

2025年9月16日(火)開催『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』@Zepp Shinjuku(TOKYO) 収録

○通常盤初回仕様（CD）

定価：\3,300（税込）

品番：SRCL-13699

【CD】

「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。

▼対象店舗 / 特典内容

Amazon.co.jp・・・メガジャケ

HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・オリジナルA5クリアファイル

TOWER RECORDS全店(オンライン含む)・・・オリジナル缶バッジ

楽天ブックス・・・オリジナルクリアポーチ

セブンネットショッピング・・・オリジナルトート型エコバッグ

Sony Music Shop・・・オリジナルB5ポスター

Aooo応援店・・・ポストカード

【注意事項】

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内します。

・上記店舗以外での配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◆先行配信「クエスチョン」

2026年3月25日（水）配信リリース

作詞・作曲：すりぃ