Aooo、2ndアルバム『Rooom』リリース決定＆ジャケットや新アー写公開。新曲「クエスチョン」先行配信決定も
Aoooが、6月3日にリリースする2ndアルバムのタイトルを『Rooom』とすることを発表し、ジャケット写真を公開した。
今作には、TVアニメ『ウィッチウォッチ』エンディングテーマの「魔法はスパイス」や、2025年の夏に3カ月連続リリースを行った「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」、初めてメンバー全員で作詞・作曲を行った「スターサイン」などを収録。未発表の新曲も収録予定となっている。
さらに、初回生産限定盤A・Bに付属するBlu-rayの収録内容も解禁された。初回生産限定盤Aには、2025年12月6日に東京ガーデンシアターで開催された＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞のライブ映像を収録。初回生産限定盤Bには、＜Aooo Live Tour “BAKUBAKU”＞の東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)公演のライブ映像が収録される。
そして、3月25日には2ndアルバム『Rooom』より新曲「クエスチョン」を先行配信することが決定した。本楽曲は、すりぃ（G）が作詞・作曲を手掛けた、掴めない恋の行方を歌い上げる、軽快でポップなラブソングになっているという。
なおAoooは、5月より自身初となるZeppツアー＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞の開催が決定しており、国内は札幌・広島・名古屋・大阪・福岡・仙台・東京の7都市。さらにソウル公演を含めた海外公演も予定している。現在北海道公演の各プレイガイド先行の受付を実施中だ。
◾️2ndアルバム『Rooom』
2026年6月3日（水）リリース
購入URL：https://Aooo.lnk.to/Rooom
Pre-Add/Pre-Save：https://Aooo.lnk.to/Rooom_PAPS
○初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
定価：\7,980（税込）
品番：SRCL-13695〜13696
【CD】
「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。
【Blu-ray】
2025年12月6日(土)開催『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』@東京ガーデンシアター 収録
○初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）
定価：\7,980（税込）
品番：SRCL-13697〜13698
【CD】
「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。
【Blu-ray】
2025年9月16日(火)開催『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』@Zepp Shinjuku(TOKYO) 収録
○通常盤初回仕様（CD）
定価：\3,300（税込）
品番：SRCL-13699
【CD】
「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。
▼対象店舗 / 特典内容
Amazon.co.jp・・・メガジャケ
HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・オリジナルA5クリアファイル
TOWER RECORDS全店(オンライン含む)・・・オリジナル缶バッジ
楽天ブックス・・・オリジナルクリアポーチ
セブンネットショッピング・・・オリジナルトート型エコバッグ
Sony Music Shop・・・オリジナルB5ポスター
Aooo応援店・・・ポストカード
【注意事項】
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内します。
・上記店舗以外での配布はございませんので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
◆先行配信「クエスチョン」
2026年3月25日（水）配信リリース
作詞・作曲：すりぃ
◾️＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞
【北海道】 Zepp Sapporo
2026年5月8日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：WESS inc. info@wess.co.jp
【広島】 BLUE LIVE 広島
2026年5月10日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571 (平日12:00〜17:00)
【愛知】 Zepp Nagoya
2026年5月13日（水）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00~18:00)
【大阪】 Zepp Namba
2026年5月15日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（土日祝除く 12:00~17:00）
【福岡】 Zepp Fukuoka
2026年5月21日（木）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）
【宮城】 仙台GIGS
2026年5月24日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
【東京】 Zepp Haneda（TOKYO）
2026年5月29日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット情報
料金：スタンディング：6,800円（税込）※広島公演のみ
1Fスタンディング：6,800円（税込）
2F指定席：7,300円（税込）
※ドリンク代別途
▼各プレイガイド先行（抽選）
イープラス：https://eplus.jp/aooo/
受付期間：〜2026/3/18（水）23:59
ローソンチケット：https://l-tike.com/aooo/
受付期間：〜2026/3/25（水）23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/aooo-hk/
受付期間：2026/3/20（金・祝）11:00〜2026/3/26（木）11:00
▼注意事項
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。
携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
▼チケット申し込みに関する注意事項
お申し込みされる方は、以下の注意事項を必ずお読みください。
※お1人様2枚まで／電子チケットのみ
※本受付はe+のシステムを利用しており、お申し込みの際にe+会員登録(無料)が必要となります。
※本公演はスマチケ対応のため、スマートフォンをお持ちでないとお申し込みできません。
※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。
※本公演のスマチケは分配不可となります。複数枚購入のお客様は、同行者様と同時にご入場いただく必要がございます。
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。
※お客様のご都合などにより、ご購入いただいたチケットでご来場が困難な場合は、後日ご案内予定のイープラス 公式チケットトレード（チケプラ）をご利用ください。
※公式チケットトレードを含む、正規の購入方法以外で入手されたチケットに関するトラブルには一切責任を負いません。
関連リンク
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