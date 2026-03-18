米マイアミで描いたアーチをほうふつとさせるような放物線だった。１点を先制し、なおも続く３回２死二塁の好機。「３番・右翼」で先発出場した阪神・森下翔太外野手（２５）が、木村の初球１１７キロのカーブを豪快にすくい上げ、左翼席に運んだ。「とりあえず一本出てホッとしています」。会心のオープン戦１号２ランに笑みがこぼれた。

１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）。鈴木（カブス）の負傷交代により２回から中堅の守備に入った森下は、３回に左翼席へ一時勝ち越しの３ランを放った。「その経験がすごく自分の中で自信となって生きている」。１６日に帰国した後、千葉県内の阪神の宿舎に直行。気合十分で１７日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に即スタメン出場し、開幕に向けて再スタートした。

憧れのスーパースターの背中を追うことが、若き大砲の新たな原動力の一つになった。この日、大谷（ドジャース）が２大会連続となる指名打者でのＷＢＣベストナインに選出。森下は「口で多くを語るというより野球で、すごく背中で見せてくれたＷＢＣだったなと思う。自分もああいう背中で見せられるような選手になっていきたい。目標でもある」と目を輝かせる。

だから「常に上を目指さないといけない。現状維持で満足していない」と前進する。今回のＷＢＣはベネズエラが決勝で米国を破り、頂点に立った。２７年のプレミア１２、２８年のロサンゼルス五輪と国際大会は続くが「やっぱり世界一を取りたい」と若き侍の心は燃えている。世代のトップを走り、次は日本の中心として―。幕張の空に描いたアーチに、その決意が表れた。（中野 雄太）