南関東牝馬クラシックの第１弾、第７２回桜花賞・Ｓ１は３月１８日、浦和競馬場で３歳牝馬１２頭が１５００メートルを争った。単勝１．１倍の断然人気に推されたアンジュルナ（野畑凌騎乗）が先手を奪い、ブレイズエッジに２馬身差をつけて優勝。重賞４連勝で桜の女王の座に就いた。

厳しいプレッシャーをはねのけ、アンジュルナが６連勝（重賞は４連勝）で桜の女王に戴冠した。抜群のスタートを決めると迷わずハナへ。向こう正面に入ると外からブレイズエッジがぴったりマークし、よどみない流れのまま３コーナーで並びかけられた。アンジュルナには苦しい形に思えたが、直線に入ると二枚腰を発揮。振り切ると２馬身差をつけてゴールした。

鞍上の野畑凌は「競られてペースが上がり、息が入りづらかったけど、直線で力を出し切ってくれました」と安堵の表情とともにパートナーの底力をたたえた。「広いコースでゆったり走らせてあげた方が、より力を発揮できると思います」と２冠目となる東京プリンセス賞への自信を深めた。

２０２１年のケラススヴィア以来の桜花賞Ｖに小久保智調教師は「一戦一戦、違う面を見せてくれてどこまで強くなるのか楽しみ。東京プリンセス賞、関東オークスの２つを取りにいきたい」と宣言。さらなる高みへ女王の歩みは止まらない。

アンジュルナ 父ティズザロー、母アイワンダーアズアイワンダー（父アメリカンファラオ）。浦和・小久保智厩舎所属の牝３歳。北海道新ひだか町・株式会社千里ファームの生産。通算９戦７勝。総獲得賞金は８７０５万円。主な勝ち鞍はローレル賞・Ｓ２、東京２歳優駿牝馬・Ｓ１（以上２５年）、ユングフラウ賞・Ｓ２（２６年）。馬主は竹下浩一氏。