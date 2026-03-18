【40・50代】のアウター選び → トレンド押さえるなら断然「トレンチコート」！

春アウターを選ぶなら、2026年春のトレンドとして注目されている短め丈の「トレンチコート」をチェックしてみて。今回は、大人も取り入れやすいきちんと感を備えた、きれいめにもカジュアルにも気楽に羽織れるデザインをピックアップしました。

軽やかに羽織れるハーフ丈トレンチ

【Andemiu】「トレンチハーフコート」\19,800（税込）

オンオフ問わず頼りになる、軽やかなハーフ丈のトレンチコート。大きめのラペルカラーや袖口のストラップ、バックタックが高見えし、デザインのポイントになっています。共布ベルトでウエストマークすれば女性らしく、ベルトをはずせばカジュアルな印象で着られそうです。

ショート丈トレンチコートでこなれ感をプラス

【mysty woman】「コクーンスリーブショートトレンチコート」\16,500（税込）

「周りと差をつけたい人におすすめ」とスタッフさんも推すトレンチコート。3wayのネックデザインを、気分や着こなしに合わせて楽しめるのが魅力です。レトロ感を醸し出す大きめの肩章やコクーンスリーブも特徴的。大人にふさわしいこなれた着こなしを叶えてくれそうな一着です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M