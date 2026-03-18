◆オープン戦 日本ハム―ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）

日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が１―１の４回１死一塁、コックスから右翼ブルペンへの勝ち越し２ランを放った。「逆方向へのすばらしいバッティングでした（自画自賛）」と、郡司節でコメント。飛距離は１０７メートル、打球速度は１５７キロだった。

ベンチに戻ると、侍ジャパンとしてＷＢＣに出場したチームメートの北山が考案した「お茶立てポーズ」を披露する場面もあった。この日からチームに合流した北山は試合前、「郡司さんに、朝一ロッカーで『なんかあんま流行ってなかったね』って。『いやいや、流行ってましたよ』って言って（笑）」と、お茶立てポーズについてのやり取りがあったことを明かした。さらに「ファイターズも（チームスローガンにちなんだ）ドミれポーズがちゃんと浸透してないらしくて『ドミれが流行ってないんやったら、お茶たてポーズでいいんじゃないですか』って言ったら（郡司が）『それいいね』って。もしかしたら、今日は郡司さんが、お茶立てるかもしれないです。楽しみにしておいてください」と北山の予言通りの結果になった。