メ～テレ（名古屋テレビ）

働く人が賃上げなどを会社に求める「春闘」。今年は3月18日が大手企業の集中回答日です。物価の高騰が続くなか、賃上げの流れは広がるのでしょうか？

ボードに目立つ「満額回答」の文字。

今年も大手製造業を中心に、大幅な賃上げが相次ぎました。

「極めて高い水準で回答を得ている。賃上げの定着が確実に進んでいる状況」（連合愛知 可知洋二 会長）

東海地方では、この日を待たずに回答を出す企業も。

豊田自動織機は2月25日に定期昇給分を含めて月額平均2万2000円の賃上げを回答。

日本ガイシも2万6600円の賃上げをします。

パート労働者の多いイオンリテールでは、時給で働く人の賃金を101.8円引き上げるということです。

一方、浜岡原発をめぐるデータ不正問題に揺れる中部電力。

労働組合は具体的な金額を示さず賃上げを要求しましたが…。

会社側は、モデルケースで月額1万2000円のベースアップを回答しました。

そしてトヨタ自動車。

「組合からの要求通りの回答をした。生き残るためには生産性向上をずっと続けていかなければいけない。それが今回の回答に現れている」（トヨタ自動車 総務・人事本部 山本正裕 本部長）

トヨタ自動車は、労働組合の要求額に満額回答したと明らかに。平均額は公表されていませんが、組合は定期昇給分を含め月額8590円～2万1580円の賃上げを求めていました。

トヨタ労組の委員長は…。

「生き残りをかけた労使一体となった戦いが始まる。安堵するのではなく、身の引き締まる思いというのが率直な受け止め」（トヨタ自動車労働組合 鬼頭圭介 委員長）

賃上げ、名古屋の街の人は？

東海地方の大手企業では高額回答が相次ぎましたが…。

賃上げの流れはこのまま広がるのでしょうか。名古屋の街で聞いてみました。

「会社が『ベースアップ頑張ります』としているので影響あると思います。外国産のコメじゃなくて国産のコメが食べたいですね」（サービス業）

「ベースアップしてもらい、いろいろ反映して少しでも家計の足しになれば」（医療系のパート従業員）

期待の声がある一方で…。

「賃上げはあまりない。物価がびっくりするほど上がっている中で、もう少し給料が上がったらうれしい」（保険の営業職）

「賃上げの影響はないですね。何年か遅れて追いついていくのではないか」（看護師）

専門家「すそ野にまで賃上げが波及するか」

経済の専門家は、中小企業への波及が今後のカギだと指摘します。

「かなり物価上昇率が高い状況が続いているので、大企業だけじゃなくて中小企業も含め、どれだけ単純に高い賃上げ率を確保できるかということが重要になっている」（中京大学 経済学部 内田俊宏 客員教授）

中東情勢の悪化もあり、資材費やエネルギー価格の高騰が逆風ですが…。

「中小企業は原材料高や人件費の高騰で苦しんでいる。業績が思わしくないと賃上げも難しい。消費を下支えするには、すそ野にまで賃上げが波及するか。“しわ寄せ”が出ているような企業や家計に対しては政府が支援することも必要になってくる」（内田客員教授）