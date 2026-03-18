2026年3月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
不調を感じる日。部屋の掃除をして、ホコリと一緒に悪運も手放して。
郊外の美術館が吉。静かな時間が感性とセンスを高めてくれそう。
古い習慣は見直すこと。合理的になると順調な1日に。
人の話を信用し過ぎないで。だまされて悔しい思いをするかも……。
強い孤立運が。今日は1人ならではの楽しみを味わってみて。
身辺にささやかな幸福を発見しそう。ほのぼの気分の1日に。
オドオドしているとチャンスを逃すかも。自分に自信を持ってOK。
問題解決のチャンス日。あらゆる可能性を探ってみて。
自分のペースを貫くと◎。今日ならみんなが認めてくれそう。
家族とトラブルの暗示が。ワガママは相手の感情を逆なでするかも……。
自信を持って行動すると、周囲の称賛を集められそう。
価値観が違う人とは距離を置いて。心の平和が幸運のカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
不調を感じる日。部屋の掃除をして、ホコリと一緒に悪運も手放して。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
郊外の美術館が吉。静かな時間が感性とセンスを高めてくれそう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
古い習慣は見直すこと。合理的になると順調な1日に。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人の話を信用し過ぎないで。だまされて悔しい思いをするかも……。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
強い孤立運が。今日は1人ならではの楽しみを味わってみて。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
身辺にささやかな幸福を発見しそう。ほのぼの気分の1日に。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
オドオドしているとチャンスを逃すかも。自分に自信を持ってOK。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
問題解決のチャンス日。あらゆる可能性を探ってみて。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
自分のペースを貫くと◎。今日ならみんなが認めてくれそう。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家族とトラブルの暗示が。ワガママは相手の感情を逆なでするかも……。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自信を持って行動すると、周囲の称賛を集められそう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
価値観が違う人とは距離を置いて。心の平和が幸運のカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)