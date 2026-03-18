今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月19日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


不調を感じる日。部屋の掃除をして、ホコリと一緒に悪運も手放して。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


郊外の美術館が吉。静かな時間が感性とセンスを高めてくれそう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


古い習慣は見直すこと。合理的になると順調な1日に。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


人の話を信用し過ぎないで。だまされて悔しい思いをするかも……。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


強い孤立運が。今日は1人ならではの楽しみを味わってみて。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


身辺にささやかな幸福を発見しそう。ほのぼの気分の1日に。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


オドオドしているとチャンスを逃すかも。自分に自信を持ってOK。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


問題解決のチャンス日。あらゆる可能性を探ってみて。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


自分のペースを貫くと◎。今日ならみんなが認めてくれそう。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


家族とトラブルの暗示が。ワガママは相手の感情を逆なでするかも……。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


自信を持って行動すると、周囲の称賛を集められそう。

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


価値観が違う人とは距離を置いて。心の平和が幸運のカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)