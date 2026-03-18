「きれーーーい！」板野友美、飛行機からの景色を公開！ 「今この瞬間を大切にすれば」メッセージつづる
タレントの板野友美さんは3月18日、自身のInstagramを更新。飛行機の窓から撮影した青空ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】板野友美が撮影、飛行機の窓からの景色
コメント欄では「素敵な青空」「きれーーーい！」「飛行機からの眺め、素敵ですね！」「Nice」「飛行機からの景色は最高だぁ〜」「素敵です」など、国内外のファンから称賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】板野友美が撮影、飛行機の窓からの景色
「素敵な青空」板野さんは「If you embrace the present, you'll end up somewhere truly beautiful（今この瞬間を大切にすれば、本当に美しい場所へたどり着ける）」とつづり、飛行機の窓越しに広がる青空と雲の写真を1枚投稿。どこまでも続く青い空と、眼下に浮かぶ白い雲が美しく切り取られた1枚です。
旅先への期待が高まる投稿板野さんは元AKB48のメンバーとして活躍し、現在はタレント、モデル、経営者として幅広く活動しています。今回の投稿では行き先は明かされていないものの、前向きなメッセージとともに公開された青空ショットに、多くのファンが心を動かされた様子です。気になる人はぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)