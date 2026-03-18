鹿児島市の百貨店で、1時間を超える行列。お目当ては全国で人気の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」です。また、九州のグルメが一堂に集まる物産展も始まり、初日から多くの人で賑わいました。



18日、鹿児島市の山形屋には待ち時間1時間を超える行列が。お目当てはアメリカに本社を置く全国で人気のドーナツの専門店「クリスピー・クリーム・ドーナツ」です。見た目のかわいらしさはもちろん、ふわふわな食感と適度な甘さが人気を集めています。山形屋に登場するのは初めてで、最大で約180人が並びました。





（仁田尾美菜キャスター）「いただきます。ふんわり。生地がふんわりしていて、噛むともちもちした食感が美味しい」「クリスピー・クリーム・ドーナツ」とともに18日から開催されているのは、九州のグルメが一堂に集まる「好きSUKI 九州」です。（仁田尾美菜キャスター）「九州の美味しいものを集めた好きSUKI 九州が今日から始まりました。初日から多くの人で賑わっています」「好きSUKI 九州」は、近いようでなかなか行けない九州各地のグルメを楽しんでもらおうと開催されていて、今回で3回目です。初出店7店舗を含む計40店舗が集まり、約1000品が並びました。中でも人気を集めていたのは福岡のスイーツ店「原いちご農園」。店で管理する農園で育てたあまおうを贅沢に使ったスイーツを販売していて、多い日で1日30万個近くを売り上げています。中でも人気の「あまおうパフェ」の味は・・・（仁田尾美菜キャスター）「いただきます。みずみずしいフレッシュないちごと濃厚なクリームよく合う」また、出来立ての味をその場で楽しんでもらおうと20店舗が実演販売を行っています。訪れた人は、近いようでなかなか行くことができない九州各地のグルメを楽しんでいました。（客）「角煮まんじゅう。鹿児島では買えるところを知らない」「並んでいる人を見ると有名なんだと思って、見ていて楽しい」「近いからこそなかなか行かない。（物産展）が楽しみ」（山形屋・企画部・酒井祐也企画担当課長）「九州圏内は遠いところもあるのでなかなか行けない所にいいものが集まっているので、この機会にすべてを味わっていただける場所をお客様に楽しんでいただければ」好きSUKI九州と「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は、3月23日まで楽しめます。