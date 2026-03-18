下関市は、今月13日に郵送した「食料品物価高騰対応臨時給付金支給のお知らせ」の一部に表記の誤りがあったと発表しました。



下関市は、食料品の物価高騰に対応するため、市民1人につき6000円を給付する給付金事業を行っています。



市によりますと、表記に誤りがあったのは、公金受取口座を登録している世帯主宛てに3月13日に 郵送した「支給のお知らせ」で、一部に振込先金融機関の支店名を誤って記載してしまったということです。





記載を誤った件数は3808件になるということです。誤記載の原因については、「お知らせに記載している振込口座の情報はマイナポータルに登録しているデータを利用していて、その中の金融機関コードをキーとして全国銀行協会のデータから取得し、お知らせの振込口座欄に支店名を印字しているが、出張所・支所を設置している支店の場合、支店と出張所が同じ金融機関コードであるという認識が委託業者になく、プログラムで判断する条件を加えていなかったため、誤った支店名が印字されてしまった」ということです。お知らせに記載している金融機関名と口座番号、口座名義人については正しく記載されていいて、支店名の誤記載によって、振込先の誤りなどは生じないということです。市では、該当する世帯主宛てにお詫びの文書と正しい情報を記載した新たなお知らせ文書を3月下旬に発送し、給付金については予定通り4月17日に振り込まれるということです。