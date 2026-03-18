鹿児島で車を運転する人の悩みの種である桜島の灰。「きのう洗車したばっかりなのに、灰で車が汚れてしまった」そう感じたことがある人も多いのではないでしょうか？そんな日のガソリンスタンドにできる洗車待ちの渋滞の解消を目指した、ドライブスルーの洗車専門店が19日にオープンします。



鹿児島市中山町にあすオープンするのはドライブスルーの洗車専門店です。





（スタッフ）「こちらが県内初出店のトンネル型洗車機、スプラッシュンゴーになります」店の最大の特徴は、全長15メートルのトンネル型の洗車機です。こちらの店の洗車機は1分間隔で車を入庫することができ、前の車の洗車が完了することを待たずに、車を洗うことができます。桜島の灰が降った翌日などの、洗車場の渋滞の解消が期待できるといいます。19日のオープンを前に、洗車を体験させていただきました。（スタッフ）「ハンドルは触らない、ブレーキは足を離す、窓を閉めていってらっしゃい」（記者）「ストップウォッチ押して、いってきます」（記者）「洗車が終わりました。洗車にかかった時間は3分23秒でした」こちらの洗車機では、桜島の灰の対策として、車を傷つけないよう、まずは高圧洗浄で汚れを落とし、柔らかいブラシで車を洗います。仕上げに使うのは純水で、水シミの防止になるということです。1回の料金は600円からですが、月額定額制も導入していて、980円からで何度でも利用することができます。（アラテック 上山洋輔代表）「誰もが車の運転をしていて、洗車した次の日に灰が降ったことってみんなあると思う。ストレスなく洗車に踏み切れると思います」19日にオープンするこちらの洗車専門店。4月19日までは無料で利用できるということです。