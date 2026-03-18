総額4億円近い被害

SNS型投資詐欺と特殊詐欺で、石川県の金沢市と中能登町の男女3人が総額4億円近い被害に遭っていたことがわかりました。

SNS型投資詐欺で2億400万円の被害

警察によりますと、石川県金沢市の70代女性は2025年9月、インターネットで知り合った投資家を名乗る者からSNSのグループに招待されました。

その後、利益が出たというメンバーのメッセージを見て、女性が投資を希望したところ、別のサイトに誘導され、女性は合わせておよそ2億400万円を指定されたネットバンキングの口座などに送金したということです。

1件あたりのSNS型投資詐欺としては、石川県内で過去最悪の被害額です。

また、金沢市の70代男性も去年10月末から今年1月にかけ、同様の手口で現金4000万円をだまし取られたということです。

「大阪府警」名乗る1億5500万円被害

さらに、石川県中能登町の70代女性は、大阪府警の警察官を名乗る者から自宅に電話があり、「他人が女性名義の口座を持っている」「あなたの持っているお金を調べる必要がある」などと言われ、仮想通貨と現金あわせておよそ1億5500万円をだまし取られました。

警察は相次ぐ手口を理解するよう努めてほしいとしています。