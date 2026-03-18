「大きくなって来たね」ギャル曽根、息子のもんじゃ作りに“しみじみ”感動「これは、たまらないですね」
タレントのギャル曽根さんは3月18日、自身のInstagramを更新。息子ともんじゃ焼きを楽しんだ様子を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ギャル曽根の息子の姿
「もうすぐ中2男子 いつまでも可愛い息子は絶賛反抗期です」とユーモアたっぷりにコメントし、本記事執筆時点で1020件の「いいね！」、11件のコメントが集まりました。
「これは、たまらないですね」「もんじゃ、最高 うちは月に一度はもんじゃ、やってますよ」「息子くんと良いですね」「大きくなって来たね」といった声も寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】ギャル曽根の息子の姿
「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてた」ギャル曽根は「もんじゃ食べに行きました 息子がもんじゃ作ってくれました」とつづり、息子がもんじゃ焼きをヘラで手際よく仕上げる様子を投稿。「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてた、、、」と感慨深げにつづる一方、息子からは「それくらい作れるよ!!」と頼もしい一言が返ってきたそうです。
「これは、たまらないですね」「もんじゃ、最高 うちは月に一度はもんじゃ、やってますよ」「息子くんと良いですね」「大きくなって来たね」といった声も寄せられました。
成長を感じながらも「絶賛反抗期」大食いタレントとして知られる曽根さんは、プライベートでも食を通じた家族との時間をInstagramで発信することが多く、ファンから温かい支持を集めています。今回の投稿では、もうすぐ中学2年生を迎える息子の成長にしみじみしつつも、反抗期真っ只中の親子のほほ笑ましいやりとりが多くの共感を呼びました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)