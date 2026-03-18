サクラの開花が近付き、花見が待ち遠しくも感じる日々ですが、その開花や満開の予測にもAIが活用できる時代になっています。

【写真を見る】うちのサクラはいつ咲くの？ スマホで撮ってAIが「開花・満開日」診断 熊本城と阿蘇で試してみた ＜ウェザーニュースアプリの桜AI開花予想＞

ウェザーニュースアプリの「桜AI開花予想」は、つぼみの写真を撮って送ると、AIで7つの成長ランクに自動判定され、その場所の今後の天気や気温の予想をかけ合わせることで、「開花日」さらには「満開日」を予測してくれます。

熊本市と阿蘇市で同時に試してみました。

気象予報士 坂本くるみアナウンサー「今日は朝から雨。開花を促す雨になっています。熊本城の桜、いつごろ咲いて、いつごろ満開になるのか調べてみたいと思います」

熊本市中央区にある熊本城では、小さな緑色のつぼみの中、ピンク色になっているものも…

熊本城と阿蘇 今日のサクラをAI分析…結果はいかに！

開花は、5日後の3月23日ごろ、満開はその1週間後、3月30日ごろの予想となりました！

同じ頃に阿蘇市でもサクラを撮影し、同じようにAIにかけると、開花は、熊本市の5日後、3月28日ごろ、満開は4月3日ごろの予想となりました。

AIを使った開花日の予想は去年から始まったサービスですが、開花と5~6輪咲くことなので、開花だけでなく満開日の目安を知れるのは嬉しいポイントです。

ぜひ、お住まいの近くで開花を待つサクラで試してみてください。

※7つの成長ランク（まだ小さく硬い／先が黄色に／先が緑に／半分以上が緑に／先がピンクに／花びらが見えた／花の軸が伸び切った）