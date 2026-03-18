【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、初優勝を果たした。

米国は２大会連続の準優勝。最優秀選手（ＭＶＰ）にはベネズエラのガルシア（ロイヤルズ）が選ばれた。

ベネズエラ３―２米国

ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五回にアブレウのソロで加点。同点の九回にＥ・スアレスの適時二塁打で勝ち越し、九回をパレンシアが締めた。米国は八回のハーパーの２ランによる得点のみで、散発３安打と打線がつながりを欠いた。

大一番で無安打３三振

試合後のセレモニーで、米国の選手たちは首にかけられた銀メダルをすぐに外した。「もちろん悔しい」と主将のジャッジ（ヤンキース）。２大会ぶりの優勝に、わずかに届かなかった。

七回まで２安打。ただ、そのままでは終わらなかった。０―２の八回二死一塁で、不振だったハーパー（フィリーズ）が自身の大会初本塁打となる同点２ラン。ナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を２度受賞している左の強打者は、マチャド（オリックス）の甘いチェンジアップを中堅右に運んだ。マチャドがナショナルズに所属していた頃に対戦経験があり、特徴をわかっていた。バットを高々と放り投げ、ゆっくりとダイヤモンドを回り、「勝つための絶好のチャンスをつかめたと思った」とハーパー。しかし、続くジャッジが見逃し三振に倒れ、流れは相手に傾いた。

大一番で無安打３三振に終わり、大会通算では打率２割２分２厘、２本塁打だったジャッジは「（主将の）プレッシャーはなかった。（チームとして）あと一歩のところで決めきれなかった」。悔しさをにじませ、球場を去った。（帯津智昭）

米国・デローサ監督「結果について言い訳はしない。我々にミスがあったとは思わないが、相手にプレッシャーをかけることができなかった。大会を通して打線に火がつかなかった」