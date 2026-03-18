母と父のダブル介護の末に訪れた「もう会えない」という現実。親の死という喪失感との向き合い方、そして再生への道を綴った物語【書評】

母と父のダブル介護の末に訪れた「もう会えない」という現実。親の死という喪失感との向き合い方、そして再生への道を綴った物語【書評】