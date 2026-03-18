母と父のダブル介護の末に訪れた「もう会えない」という現実。親の死という喪失感との向き合い方、そして再生への道を綴った物語【書評】
【漫画】本編を読む
大好きな母と、どこか苦手意識を抱いていた父が、同じ時期に病を告げられるという過酷な現実。そして突然始まったダブル介護。通院の付き添い、食事の用意、身の回りの世話。やることは尽きず、心も体も休まる時間はほとんどない。それでも、弱っていく両親の姿をまっすぐに見つめ続けた様子を描いた『今日もまだお母さんに会いたい』（枇杷かな子/KADOKAWA）は、がんを宣告された両親との約2年間を描いたコミックエッセイだ。
一方で、一緒に食べたごはん、何気なく交わした会話、好きだったマンガの話といった、ささやかな日常のひとときもすくい取られており、それらはあとになってかけがえのない宝物に変わるのだ。約2年の介護が終わったあとに残ったのは「もう会えない」という現実。部屋の静けさ、送っても帰ってこないメッセージ、ふとした瞬間によみがえる声や表情。「親の死」は誰にも訪れるものだが、それをどう受け止め、残された者がどう生きていくかという問いに、本作は優しく答えてくれる。
大切な人を亡くし、心の置き所をなくしている人にとって、本作は一歩踏み出すための光になるだろう。読み終えたあと、きっとあなたも自分の大切な人に「大好きだよ」と伝えたくなるはずだ。
文＝坪谷佳保