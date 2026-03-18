サウジアラビアからドバイに移動し、ドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）に出走を予定するフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の調整役、荒木助手が現地調整を続ける現況を語った。

荒木助手は一昨年から３年連続でドバイでの調整を担っているが、「過去２年と同じように、馬に対しての不自由な面はありません」と口にする。ポニーなどの手配も行われ、日本から持ってきているものを中心にカイバの不安もない。装蹄師は現地に来れなかったが、ゴドルフィン専属の装蹄師がアシストしてくれていると言う。

メイダン競馬場は市街地から離れた場所でもあり、「乗っている時に遠くで音が聞こえることはたまにありますが、厩舎にドーンと音が響くようなことはありません」と説明する。今回も近くに僚馬のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）がいる。昨年のドバイ、アメリカ遠征に続き、一緒に海を渡ってきた。「この２頭で何度も遠征していますからね。アメリカンステージの存在は本当に大きいと思います」と頼もしそうに語る。

もちろん、予断を許さない日々は続く。「毎日、情勢は見ています。何より携わる者として、フォーエバーヤングもアメリカンステージも本当に大事な馬ですから」と同助手。平和が戻ることを願い、日々を過ごしてる。

（山本 武志）