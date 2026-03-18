ドイツ１部（ブンデスリーガ）でプレーするボルシアＭＧの日本代表ＦＷ町野修斗（２６）が１８日、リーグ主催のメディアラウンドテーブルに参加し、北中米Ｗ杯に向けた思いを明かした。今季はリーグ戦２５試合３得点と苦しい時期を過ごすが「Ｗ杯がなければ、何度もくじけそうになっているような難しいシーズン。でもＷ杯のためなら、どれだけ苦しくても心折れずにやれる」と話した。日本代表は１９日、イングランド（３月３１日）、スコットランド（同２８日、現地時間）と対戦する英国遠征のメンバーを発表する。

昨季はドイツ１部キールのエースとして１１ゴールを挙げ、古豪ボルシアＭＧに移籍した町野。しかし今季は先発わずか７試合。「感情の浮き沈みもある中で、監督の求める守備の部分や、攻守が切り替わった時のスピード感を意識しています」と、先発できない怒りを練習、そして途中出場で与えられる時間にぶつけ、アピールを続けている。

途中出場の多い今季は「（出ていない時間に）試合をよく見て、どこにスペースが空くのか、相手がどうプレスしてきて、どこが少し遅れて出てくるのか、そこを見ながら、イメージを持ちつつ、ピッチの中で再確認する、ということはやっている」。日本代表でも途中出場する機会が多いだけに、この経験を少しでも成長に生かそうと、必死にもがいている。

２２年カタールＷ杯は湘南からメンバー入りしたが、出場はなし。「Ｗ杯で体感した会場が揺れる感じや、試合に入っていく緊張感は鮮明に思い出せる」と語る。センターＦＷだけでなく、南野拓実（モナコ）ら負傷者が多いシャドーでもプレー可能な町野。苦悩の日々で得た成長を、Ｗ杯で発揮するイメージを日々抱き続けている。

◆森保ジャパンでの町野 カタールＷ杯後、一時は代表未招集の時期もあったが、２５年３月に約２年ぶりに代表復帰。主に途中出場で起用され、周囲を生かす器用さも発揮。シャドーで途中出場した２５年１１月１８日のボリビア戦では得点も決めた。森保ジャパンでは１トップにＦＷ上田綺世、シャドーには南野拓実、久保建英が主に起用されてきた。しかし南野が左膝負傷で長期離脱、久保も負傷中で迎える英国遠征は、町野のシャドー起用にも期待がかかる。

◆町野 修斗（まちの・しゅうと）１９９９年９月３０日、三重・伊賀市出身。２６歳。大阪・履正社高を経て１８年に横浜Ｍ加入。Ｊ３北九州を経て２１年にＪ１湘南へ。２３年６月にドイツ２部キールへ完全移籍。２３―２４年シーズンに２部リーグ２位でチームは１部昇格。２４―２５年は１部で１１ゴール。今季ボルシアＭＧへ完全移籍。日本代表としては２２年７月の東アジアＥ―１選手権で３ゴールと活躍。同年１１月のカタールＷ杯に、負傷辞退したＤＦ中山雄太に代わる追加招集でメンバー入り。国際Ａマッチは１３試合５得点。血液型Ａ。１８５センチ、８２キロ。