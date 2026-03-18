ただ「生きている」ことに、気づかされながらーー柴田聡子が、植物と本から学んだこと

連載「どくしょとしょくぶつ」では、本と植物のある場所を訪ねて、空間と本、そしてそのあいだに流れている静かな時間をご紹介します。

今回は、シンガー・ソングライターで詩人の、柴田聡子さんにインタビュー。2012年にCDデビューし、そのマルチな才能から、いまも唯一無二のポジションを確立されている柴田さん。2016年には、エルスール財団新人賞「現代詩部門」でも受賞されるなど、文学界でも活躍されています。そんな柴田さんは、普段から「植物」や「読書」とどのように向き合っているのか、お伺いしました。

撮影／森 清

ヘアメイク／MAHITO

自然体で、植物と「共に生きる」

まず見せていただいたのは、柴田さんのご自宅にある植物の写真。部屋の片隅や書棚の傍にモンステラ、ポトス、ウンベラータ、アイビーがぎゅっと並んでいました。

植物は、どれも専門店で購入したものではないとのこと。事務所にあった元気のなかった株や、量販店で売れ残ってしおれかけているものを放っておけず、持ち帰ってきたのだそうです。

「保護猫ならぬ“保護草”のような感覚かもしれません。お手入れも特にルーティンではなく、たまに水をあげる程度なのですが、植物って“生きる力”がすごいんですよ。どれも10年近くこの姿でいてくれてありがたいです」

柴田さんは、普段どのようなまなざしで植物を見つめているのでしょうか。

「植物って、特別なことをしなくても生きていける、という気づきがすごくあります。人間側の感覚で『最近、元気がないかも』などと心配しても、忘れた頃にはシャキンとしていますし。そこに在るだけで、たくましいな！ と驚かされます」

健康でいるために、本を読む

表現活動では、音楽にとどまらず、詩や文章の分野でも活躍されている柴田さん。日々の読書はかけがえのない習慣なのだといいます。

「起き抜けに本を読みながら目を覚まし、夜は布団の中で眠くなるまで本を読んでいます。私にとって読書は“健康食品”みたいなもので、夜なら実際よく眠れますし、体調がいい感じがするんです」

本は、街中でもウェブでも、目についたものをジャンルを問わず手に取るとのこと。最近読んで印象的だった本を尋ねると、『クマにあったらどうするか ――アイヌ民族最後の狩人 姉崎等』（ちくま文庫、2014年）を紹介してくれました。昨年の熊被害についての報道もあって、自然に手が伸びたのだそうです。

「姉崎さんの考え方がとても興味深かったです。 “熊も神様が姿を変えたもので、自分たちに恵みをくれる存在だ”というアイヌ文化、カムイの考え方もありつつ、“人と熊はもらっては返す対等な関係である”といったことが書かれていました」

そこで、改めて自然とのかかわり方について思いを馳せました。

「熊を刺激しないように、といった消極的な共存ではなくて、お互いにたくましく共存する方法が示されていて、目から鱗でした。書いてあった“熊に向かって叫ぶ”などは、素人にはとても真似できませんが、世の中には熊とのこんな向き合い方があるんだな、と。どちらがどちらを守る・守られる、といった関係ではなく、相手にも相手の生活があって、お互い生かし合っているのだと気付かせてくれた本です」

ともすれば「自然や動物を守ってあげよう」と考えがちなのが、私たち人間。そのような人間主義的なアクションとは一線を画す姉崎さんの世界観は、次世代の地球環境を考えるときのヒントになるのかもしれません。

死生観を考える

また、「生」の対義語である「死」についても、気づきを得たそうです。

「植物も、死が外部要因--水や日照の量、病害など--でしか起こらないという話も、なにかの本で読んだ覚えがあるんです。熊も熊で、彼らは“死”への意識がなく、ひたすら“生きるため”の意識が強いんだそうです。それって、どうしても死について考えてしまう人間とは、大きく違いますよね」

人間と植物・動物には、生態系維持の観点も含めた、持ちつ持たれつの関係があるのでしょう。柴田さんも、ご自宅の植物から刺激や安心感をもらうそうです。

「たぶん他の生命体たちは、自分たち人間とは“生きる”という意味が根本的に違うのかなと。対して人間は、もっとこうすれば良かった、これではダメだ、と悩んだり反省したりしながら生きている。それが人間らしさであり、良さであり、不思議なところであり。でもこうした生物多様性が、世界を面白くしているんだと思います」

初めての絵本制作での気づき

北海道札幌市出身で、幼少時から、自然風景にも親しんできた柴田さん。

音楽活動の初期に、「今日は山に」という山登りをテーマにした曲も発表されています。そして昨年、この曲を下地にした書き下ろしのストーリーで、柴田さんが文を書いた絵本作品『きょうは やまに』（文：柴田聡子／絵：ハダタカヒト）を上梓しました。

文には、柴田さんらしい感性がたくさん。突然の「ろろろろろ」「ざばばざばば」といった不思議なことばも登場し、子どもだけでなく大人の心もワクワクさせてくれます。

「はじめはこの10倍ほどの長文を書いていたのですが、担当編集者の添削がさすがで、必要な部分だけが残りました。そして、できあがったハダタカヒトさんの原画を見て、感動して。絵本というのは、文よりも絵が語る側面の大きいメディアなんだなとひしひしと感じました。特に、蜂の大群が一匹のトラに変わる絵は圧巻です」

なぜ、表現活動を続けるのか

そして、16年という長期間、変わらず表現活動をつづける秘訣はあるのでしょうか。

「私の場合、“このために頑張っています”と言えるような大義名分は実はないんです。ただただ自分の『作りたい』『書きたい』という“欲望”を満たすために頑張っているというか。ハードとソフトに例えれば、“欲望”がハードで、その時々の“感情”がソフト。それらに基づいて動いている、といった感覚でしょうか」

そのように、内面から出てくる「こうしたい」という想い＝「欲望」から制作を続ける一方で、「自分をあまり信頼していない」とも…。

「アウトプットが続いていると、『自分はずっと同じことを言っているなあ』と考えることもありまして。でも最近『それはつまり問題意識が変わらないということ、悪くないか』とも思い至りました。ただそれでも、『次は前とはちがう新しい言葉で表現できたら』ということはいつも考えています」

最後に、柴田さんに「今やりたいこと」を尋ねると、笑顔でこう答えてくれました。

「アルバム制作です、これから曲もたくさんつくります。『Your Favorite Things』のリリースから2年も空いてしまい…。今は、とにかくアルバムを作りたい。その欲望と衝動でいっぱいです！」

人間と他の生き物は、互いに生かし、生かされている--

それは事実ですが、つい、忘れがちなことでもあります。

この世界にそんな空気を感じながら、自分のことばを持って、音楽をつくること。人間らしく時には周りに支えられながら、悩みながら、楽しみながら、プロの表現者として、新しいものを生み出していくこと。

柴田さんの探求は、まだまだ続いていくのでしょう。

柴田聡子（しばた・さとこ）

シンガー・ソングライター／詩人。北海道札幌市出身。武蔵野美術大学卒業、東京藝術大学大学院修了。 2010年、恩師の一言をきっかけに活動を始める。 2012年、1stアルバム『しばたさとこ島』でアルバムデビュー。以来、演劇の祭典、フェスティバル／トーキョー13では『たのもしいむすめ』を発表するなど、歌うことを中心に活動の幅を広げる。 2016年には第一詩集『さばーく』を上梓。同年、第5回エルスール財団新人賞＜現代詩部門＞を受賞。詩やエッセイ、絵本の物語などの寄稿も多数。2023年、文芸誌『文學界』での連載をまとめたエッセイ集『きれぎれのダイアリー』を上梓。雑誌『ユリイカ』でも特集されるなど、詩人としても注目を集めている。 自身の作品発表以外にも、楽曲提供、映画やドラマへの出演、ミュージックビデオの撮影・編集を含めた完全単独制作など、その表現は形態を選ばない。

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