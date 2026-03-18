明石屋さんまが司会を務めるＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が１４日、放送され、お笑いコンビ「さらば青春の光」がゲスト出演した。２人は２０１３年３月末で松竹芸能を退社。個人事務所を設立し、東京に拠点を移した。上京直後には、東ブクロが、他事務所の先輩芸人の妻との不倫問題を週刊誌に報じられ、大騒動になったことにも触れた。

森田哲矢は、ＣＭ契約の際には、スポンサーと協議し、契約金自体が安くてもいいので、何かあっても違約金が出ないような契約にしていることや、ＣＭの撮影時には、あらかじめ東ブクロが黒いスーツとネクタイで「すみませんでした」と謝罪する動画を撮影していることなどを、苦笑いで明かした。

森田が「今、変な保険、出てきてて。芸能人専用保険、みたいな。“スキャンダル保険”っていうのがあって…」と明かすと、さんまは「うそぉ〜っ？！」と仰天。森田は続けて「それに入っとけば、スキャンダルが起こった時に、うちが補填（ほてん）できますよ、みたいな」と説明し、再度、さんまは「はぁ〜〜っ」と感心していた。

話には続きがあり、森田が「こんないい保険あるねんや」と思い、「うちの東ブクロを『どうですか』ってやったら、コイツ、審査で落ちたんです」と東ブクロがスキャンダル保険の審査に落ち、加入できなかったことを明かし、スタジオは爆笑。東ブクロは「ま、保険、（俺は）通らない！」とうなずいていた。