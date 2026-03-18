◇オープン戦 巨人―ヤクルト（2026年3月18日 東京D）

巨人の田中将大投手（37）がオープン戦3度目の登板で5回1安打無失点の快投。開幕ローテーション入りを大きく引き寄せた。

甲斐とバッテリーを組んで臨んだ初回。先頭の長岡に四球を与えたものの、コーナーを丁寧に突く投球2番・サンタナを三ゴロ、3番・宮本を一ゴロ、4番・オスナを投ゴロに仕留め無失点で立ち上がった。

2回は5番・増田を遊ゴロ、6番・鈴木叶を左飛に打ち取ると、7番・岩田に粘られながら最後は147キロの直球で空振り三振を奪った。3回は1死走者なしから9番・田中に右翼線を破られ、この日初めての安打を許したが、長岡を空振り三振、サンタナを三ゴロに斬った。

4回も打たせて取るピッチングで3者凡退。1―0と援護をもらって上がった5回のマウンドも安定した投球でヤクルト打線を封じた。投球内容は5回で65球を投げ1安打無失点、3奪三振1四球だった。

これでオープン戦3試合で10イニング連続無失点。2年連続の開幕ローテーション入りへ大きく前進した。

田中将は沖縄キャンプ中の2月22日の中日戦でOP戦初登板。2回を打者6人で抑え、上々のスタートを切った。今月8日の阪神戦では初先発し、3回1安打無失点。順調な仕上がりをアピールしていた。