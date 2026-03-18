山階鳥類研究所などの研究チームは１８日、鹿児島県十島村のトカラ列島に分布するムシクイ科の鳥が新種だったと発表した。

国内で新種の鳥類が確認されたのは１９８１年に沖縄県北部で生息するヤンバルクイナが発見されて以来、４５年ぶりという。論文が米国の国際学術誌に掲載された。

新種の鳥は全長約１２センチで、チームは「トカラムシクイ」と命名した。新種はトカラ列島に広く分布し、冬は東南アジアに渡って越冬することが知られていた。これまでは特徴が酷似する伊豆諸島（東京都）で生息する「イイジマムシクイ」と同種と考えられてきた。

だが、二つの生息地は約１０００キロ・メートルも離れているため、チームは別種ではないかと考えた。特徴を詳しく比べた結果、トカラ列島の個体群の方がわずかに小さく、鳴き声も異なっていた。さらにＤＮＡを解析すると、２８０万〜３２０万年前に分岐した別種であることが判明したという。

同種と考えられていたイイジマムシクイは、環境省のレッドリストで絶滅の危険性が増大している「絶滅危惧２類」に分類されている。同研究所の斎藤武馬研究員は「新種も生息地が狭く、個体数が少ないと考えられる。トカラ列島の島々は森林が減少している場所も多く、保護対策が必要だ」と話している。