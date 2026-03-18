ＢＴＳが７人そろって活動を再開するにあたり生み出される直接的な経済効果は３兆ウォン（約３千億円）に迫ると分析、間接的効果を含めると最大１００兆ウォン（約１０兆円）に達する可能性があると１７日、現地メディアのデジタルタイムズが報じた。

記事によると現地の専門家たちは、ＢＴＳの新譜「ＡＲＩＲＡＮＧ」リリースとワールドツアーコンサートはＫ-ＰＯＰという生態系にとどまらず、韓国経済全体にポジティブな影響力を与える「超大型イベント」とみているという。

同メディアは韓国の総合証券会社・ＩＢＫ投資証券が１７日に発表した報告書を紹介し、ＢＴＳは来年までに売上高が２兆８８００億ウォン（約２８８０億円）、営業利益が５３１０億ウォン（約５３１億円）にも達するだろうと推定額を記載したと伝え、これはアルバム、公演、グッズ、スポンサーシップ収益を含めた数字だとした。ＩＢＫ証券のキム・ユヒョク研究員は「現在Ｋ-ＰＯＰ産業は、流入するファン層のトラフィックを売り上げへと転換できる収益化モデルを精巧に構築しているだけに、ＢＴＳのカムバック効果で流入されるより大きなファン層のトラフィックは、より高密度な利益につながるものとして期待している」とコメントしたと伝えた。