ミスSPA!2025グランプリを獲得した歯科衛生士・るかさんのデジタル写真集「SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025/るか 美ボディ歯科衛生士」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】寝顔もカワイイるかさん

歯科衛生士の傍ら、コスプレイヤーや撮影会モデルとしても活躍中のるかさん。身長161cm、スリーサイズはB90・W60・H88のグラマラスボディの持ち主で、AQMガールやレースクイーンとしても活動しています。趣味はコスプレとカフェ巡りで、最新情報は公式X（@ruka_japan00）などで発信しています。



写真集は沖縄で撮影。砂浜ではしゃぐ姿や、遊歩道を散歩する様子、ホテルでくつろぐ自然体の彼女の表情が収められています。フレッシュな白ビキニ姿で砂浜へと続くコンクリートの道を笑顔で歩くカットをはじめ、ピンクの紐ビキニ姿で豊満なバストを披露する場面も。表紙はビーチで遊んだあとにバスルームで砂を洗い流し、泡に包まれた姿です。はしゃいだあと、無防備に眠る姿も見どころのひとつです。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：日暮翔 ヘアメイク：海瀬志津奈・塩田結香（JULLY） スタイリング：沼田美咲）