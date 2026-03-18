女優の吉岡里帆さんがインスタグラムを更新し、日本アカデミー賞授賞式に参加した際の写真を公開しました。



【写真】美しい背中がチラリ 黒のシースルーキャミソールドレス姿の吉岡里帆さん

吉岡さんは、「"日本アカデミー賞" 今年はプレゼンターで出席させて頂きました」と報告アップした写真では、シックな黒のシースルーを使ったキャミソールドレスと煌びやかなシルバーアクセサリーを身につけたコーディネートを披露しており、吉岡さんの上品な美しさをいっそう引き立てています。



授賞式については「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました！」「またいつか戻って来られるように頑張ろう」などと振り返っており、受賞者に向けて「受賞された皆様、本当におめでとうございます！！」とお祝いメッセージを送っていました。また、投稿の最後には、ばっさりと切ったショートのヘアスタイルにも言及し、「あ、新しい役で髪切りましたっっっ スースーします」とコメントしています。



SNSでは、「いつの間に髪の毛切ってたの！？」「横顔もうしろ姿もため息が出るほど美しいです」「プレゼンターのお役目、どうもご苦労様でした」「黒の衣装と綺麗に合って、可愛いです！！」「ショートも似合っていて可愛い」「きっと新しい役のヘアスタイルなんだろうなとワクワクしてます」「わあ〜里帆さん可愛いなどのコメントがありました。